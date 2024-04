''Mettevano in campo altre cose oltre alla recitazione'': Nancy Brilli e le colleghe ''sleali'' che l’hanno scavalcata

L’attrice 60enne a Torino per il festival LGBT ha parlato col Corriere della Sera

Ha spiegato che la competizione tra attrici è un dato di fatto, spesso poco ‘pulito’

Nancy Brilli ha raccontato che nella sua lunga carriera di attrice ha visto colleghe ottenere ingaggi in maniera poco “pulita”.

L’attrice 60enne è stata ospite nella serata di chiusura del festival Lgbtqi+ di Torino. Qui ha parlato anche con Il Corriere della Sera.

Impossibile non trattare il tema dei diritti civili, non solo quelli della comunità gay, ma anche delle donne. Il clima non sembra per niente buono.

Nancy Brilli, 60 anni, ha raccontato di essere stata 'scavalcata' da colleghe attrici poco leali

“Dobbiamo fare attenzione perché è un attimo tornare indietro. E poi: chi ricostruisce?”, ha affermato Nancy.

L’interprete romana, che è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione di Pechino Express in coppia col collega Pierluigi Iorio (i due hanno formato la coppia dei Brillanti), ha quindi parlato della “mitologica competizioni tra attrici”.

Ha confermato la sua esistenza: “Beh, sì. Però dipende se una si vuole mettere a competere. Mi sono vista scavalcare molte volte da giocatrici sleali che mettevano in campo altre cose oltre alla recitazione. Francamente, le ho sempre viste rimanere per strada. Mi piace chi gioca pulito”.

Le è stato anche chiesto se sia vero che durante i 15 anni di relazione con il noto chirurgo estetico Roy De Vita non abbia mai fatto ritocchini.

L'attrice è reduce dall'esperienza di Pechino Express in Asia

Risposta: “Ho conosciuto Roy che ero all’ennesima operazione per l’endometriosi. Non amo parlare delle mie operazioni. Non ho mai alterato i miei lineamenti ma qualche aggiustatina, nel 2024, ben venga”.

Infine sul fatto che sia un’icona LGBT , ha affermato: “Oggi tutte vogliono essere delle icone gay. Se fosse, mi farebbe un immenso piacere. Sono stata icona drag a un festival al Muccassassina, vale? Io adoro le drag. C’erano anche al mio primo matrimonio con Massimo Ghini”.