Adriana Volpe confessa di aver avuto un aborto: 'Prima di Gisele ho perso un bambino'

Adriana Volpe al GF Vip fa una dolorosissima confessione: in passato ha avuto un aborto spontaneo. Nel 2010 era incinta del marito Roberto Parli, ma non è andata bene. “Prima di Gisele ho perso un bambino”, rivela la conduttrice 46enne in lacrime.

“A settembre 2010 finalmente la bella notizia. Eravamo felicissimi - racconta Adriana Volpe - Arrivata la decima settimana, ho chiesto a Roberto di accompagnarmi a fare la visita ginecologica per fargli sentire quello che io avevo sentito: il battito cardiaco. Non vedevo l'ora. Continuavo a dirgli: ‘Adesso Roby lo senti e sarà bellissimo. Adesso lo senti, adesso lo senti', ma non si sentiva mai. C'era questo silenzio assordante. Così, abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte, non ci volevo credere. Il baratro. Ti senti svuotata e pensi perché?”.

Ha avuto un aborto, fortunatamente è riuscita a superarlo anche grazie all’arrivo di Gisele, nata l’11 agosto 2011.“La fortuna ha voluto che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele. Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto”, sottolinea Adriana.

La Volpe poi parla del marito: “Roberto è l'amore più grande. Abbiamo iniziato a scambiarci un messaggio una volta al giorno, poi una volta la mattina e una volta la sera e da lì è partita la storia. Venne a Roma e pensavo mi stesse lasciando, perché io vivevo a Roma e lui era sempre tra la Francia e la Svizzera. Invece mi ha detto: ‘Credo che tutto ciò abbia un senso se accetti di sposarmi‘. Lui pensava rispondessi: ‘Ci devo pensare', invece ho detto subito sì".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2020.