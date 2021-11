Adriana Volpe, le parole che non ti aspetti su Sonia Bruganelli

Adriana Volpe ha speso belle parole nei confronti di Sonia Bruganelli, collega opinionista dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip”. Con sorpresa forse di qualcuno, la bionda trentina ha voluto lodare le doti televisive della moglie di Bonolis, nonostante in più occasioni le due abbiano avuti duri confronti pubblici. Parlando con il settimanale ‘Confidenze’ la 48enne ha affermato: “Guardate che in realtà io la stimo molto, è una donna intelligente, di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente”. “Se ogni settimana milioni di telespettatori seguono il reality è perché le dinamiche sono quelle che si creano in qualsiasi comunità”, ha poi aggiunto.

Solo il mese scorso Adriana se l’era molto presa per una foto postata su Instagram dalla Bruganelli, 47 anni. Quest’ultima aveva infatti condiviso un’immagine in cui appare sorridente a cena fuori insieme a Giancarlo Magalli, arcinemico della Volpe (i due sono finiti anche in tribunale). Quel gesto, considerato offensivo da Adriana, sembra essere ora acqua passata.

Scritto da: la Redazione il 26/11/2021.