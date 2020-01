Alena Seredova a 41 anni è di nuovo incinta. Avrà il suo terzo figlio, il primo dall’attuale compagno Alessandro Nasi. La showgirl e modella ceca lo annuncia sul social dove fa vedere il suo pancione. "La cicogna arriverà a giugno!", scrive.

Alena pubblica uno scatto in bianco e nero dove scopre il ventre arrotondato, le mani del suo Alessandro l’abbracciano, lei con le sue con le dita fa un cuore sul pancione che cresce. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, scrive. Lo scatto in pochissimi minuti fa il pieno di ‘like’: tutti si congratulano con lei.

VIDEO

L’ex moglie di Gigi Buffon, mamma di Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10 anni, a 41 anni si regala la sua terza gravidanza e non potrebbe esserne più contenta. Del resto solo pochi mesi fa a aveva detto di non escludere affatto la possibilità di essere mamma ‘tris’.

A Gossip.it aveva esternato il desiderio di avere un altro figlio. “Sto bene come sto. Non ho mai fatto niente forzandomi: i miei primi due figli sono nati grazie alla natura e all’amore, se in futuro capiterà, si vedrà”, aveva raccontato.

Ora la dolce attesa è diventata realtà con l’uomo che le ha fatto battere nuovamente il cuore e che è al suo fianco dal 2014.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2020.