Alessio Boni è diventato papà bis: il nome del secondo figlio

Alessio Boni è diventato papà bis, la compagna dell’attore, Nina Verdelli, via social, annuncia l'arrivo della cicogna: il neonato è venuto al mondo un anno e mezzo dopo il primogenito Lorenzo, nato il 20 marzo 2020. La bella 37enne rivela anche il nome del secondo figlio, Riccardo.

Il 55enne è legato a Nina da cinque anni. Al momento non sono in programma le nozze. “Non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo… E’ un amore talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. E' più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Se me lo chiedesse, se a lei facesse piacere, la sposerei”, ha rivelato recentemente Alessio Boni.

I due non sentono il desiderio di avere la fede all’anulare, gli basta il sentimento che li unisce e che li ha spinti ad allargare ulteriormente la famiglia.

Riccardo è nato giovedì scorso, 11 novembre. La scelta del nome, classico ed elegante, è stata condivisa da entrambi. La Verdelli, giornalista, figlia di Carlo Verdelli e Cipriana Dall’Orto, entrambi nomi di spicco del mondo dell'informazione italiana, aveva svelato la seconda gravidanza lo scorso luglio, pubblicando una foto in bikini in cui scopriva per la prima volta il pancione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2021.