''Quando mia madre ha iniziato a litigare col mio ex, ho capito che dovevo mandarlo a casa'': Belen parla per la prima volta della rottura con Elio Lorenzoni

La 39enne argentine ha affrontato l’argomento insieme ad Alessandro Cattelan

Ospite di ‘Catteland’ su Radio Deejay ha spiegato che mamma Veronica non andava d’accordo con Elio

I due si sono lasciati tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024: ora il racconto per la prima volta

Belen e Cecilia Rodriguez sono state ospiti di Alessandro Cattelan a ‘Radio Deejay’.

Le due sorelle hanno parlato di tutto nel programma ‘Catteland’ e tra le altre cose la maggiore ha affrontato per la prima volta pubblicamente la rottura con l’ultimo fidanzato ufficiale Elio Lorenzoni.

La 39enne, protagonista della nuova stagione di ‘Celebrity Hunted’ insieme alla consanguinea 34enne, lo scorso anno si era legata sentimentalmente al bresciano, poi poco dopo Capodanno è arrivata la rottura.

Belen Rodriguez, 39 anni, e la sorella Cecilia, 34, in ascensore insieme prima dell'intervista da Cattelan a Radio Deejay

Ora Belen ha rivelato di aver capito che era il momento di “mandare a casa” l’ormai ex compagno quando sua madre Veronica ha iniziato a litigare con lui.

Parlando della grande vacanza fatta tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 ha detto: “Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno. C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli”.

“Non puoi capire i coltelli che sono volati”, ha aggiunto scherzando.

Cattelan ha allora chiesto: “Vostra madre va d’accordo con i vostri fidanzati?”.

Belen con la mamma Veronica, a cui è molto legata

Belen ha istintivamente risposto di “sì”. Cecilia ha aggiunto: “Beh col tuo ormai no, cioè ex…”.

Quindi la maggiore ha ammesso: “No, non ci andava d’accordo, mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non fa mai”.

Così la rivelazione sul momento in cui ha capito che la relazione con Elio era giunta al capolinea: “Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa”.

Cecilia ha sottolineato: “Era finita”.

Belen ha quindi spiegato che mamma Veronica Cozzani è per lei un vero e proprio faro e allontana le persone che non le piacciono dalla vita della figlia.

“Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco”, ha raccontato.