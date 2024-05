L’ennesima assenza della giornalista e conduttrice urta i telespettatori

Le voci intanto corrono: sembrerebbe che non farà il bis nella prossima stagione tv

Myrta Merlino assente ancora una volta da Pomeriggio 5 fa mugugnare i telespettatori. Sostituita per l’ennesima volta da Giuseppe Brindisi, la giornalista e conduttrice immancabilmente viene paragonata sui social a chi l’ha preceduta, Barbara d’Urso, stakanovista integerrima, sempre al timone della trasmissione di Canale 5. Tutti si chiedono se quella che sembrerebbe una mancanza di abnegazione non sia semplicemente il preludio a un addio al programma. Dopo solo un anno la 55enne lascerà? I media non si lasciano scappare l’occasione e arrivano già indiscrezioni sulle sue possibili sostitute.

Myrta Merlino dopo un solo anno lascerà già Pomeriggio 5? Addio al programma vicino e possibili sostitute: l’indiscrezione

La d’Urso non ha mai lasciato Pomeriggio 5 in quindici anni di conduzione, neppure quando era malata. La fedeltà al pubblico è stata assoluta. Così su X, ex Twitter, immancabilmente il riferimento alla 66enne arriva. “Barbara non si sarebbe mai permessa”, tuonano in tanti. E ancora: “E’ sempre in ferie, Barbara d'Urso non saltava una puntata”.

C’è chi invoca un cambi, gli spettatori non perdonano. Stando ad alcuni a prendere il posto di Myrta, arrivata da La7 solo pochi mesi fa, sarebbe Simona Branchetti, volto del Tg5 e Morning News in estate. Tra le papabili anche Cesara Buonamici, volto storico sempre del Tg5, confermata opinioniste del GF pure la prossima stagione. Ultima, ma non ultima, della lista sarebbe Serena Bortone, in rotta con la Rai con cui si è scontrata per la mancata ospitata nel suo salotto di Antonio Scurati. Si vocifera pure della probabilità che arrivi Veronica Gentili, ora a Le Iene.

L’ennesima assenza della giornalista e conduttrice urta i telespettatori. Le voci intanto corrono: sembrerebbe che non farà il bis nella prossima stagione tv

Si parla solo di donne, anche se, magari, data la concorrenza spietata di Alberto Matano con La Vita in Diretta, che quotidianamente su Rai 1 batte con lo share Pomeriggio 5, forse a Cologno Monzese potrebbero pensare, come sostituto perfetto, proprio ad un uomo. Chissà…