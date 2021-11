Alex Belli cotto di Soleil? 'Ho sempre voglia di cercarti, temo di non poterti vedere fuori dal GF’

Alex Belli sembra sempre più preso da Soleil Sorge, 27 anni. Ora, durante una chiacchierata a quattr’occhi con la coinquilina del ‘Grande Fratello Vip’, il 38enne ha confessato di avere sempre voglia di cercarla e anche che la sua più grande paura è quella di non poterla vedere dopo la fine del reality. Alex è infatti sposato con Delia Duran. “Io volevo incontrarti ma il destino non ci ha fatto incontrare. Ti parlo di diverso tempo fa. Tu non sai quante volte io avrei voluto incontrarti e quante volte io e te ci siamo schivati in tante occasioni”, ha spiegato.

“Quante volte sono arrivato in un posto e i miei amici mi dicevano; ‘Soleil è appena andata via’”, ha aggiunto. Parlando della convivenza sotto le telecamere di Canale5 ha continuato: “I primi giorni che ti guardavo, mamma mia. Mi dicevo: ‘Pensa che animaletto strano’. Tu sei talmente tante cose che anche se non ti comporti bene non riesco ad arrabbiarmi con te. Sei una donna magnetica”.

“Ho sempre voglia di cercarti, maledetta che non sei altro. Pensi che quando usciremo ci potremmo vedere? Credi che sia possibile? Quella di non poterti vedere fuori è una delle mie più grandi paure”, ha quindi concluso.

Queste parole non faranno certamente piacere alla moglie di Belli. Chissà se nelle prossime puntate la produzione dello show cercherà di far avere un confronto proprio tra Delia e Alex.

Scritto da: la Redazione il 4/11/2021.