Alex Belli e Delia Duran bloccati a Cuba: 'Voli per il rientro a più di 4000 euro'

Alex Belli e Delia Duran sono bloccati a Cuba da un mese. La coppia non riesce a rientrare in Italia per l’emergenza Coronavirus. L’attore denuncia la situazione in cui si trova con la compagna sul social, poi, in collegamento Skype con Pomeriggio 5 racconta a Barbara D’Urso l’odissea che sta vivendo insieme alla modella. “Voli di rientro a più di 4000 euro”, sottolinea esausto.

Alex Belli e Delia Duran erano a Cuba per lavoro e sono rimasti bloccati. “Vi spiego meglio la situazione: il problema non è mio, non è della nostra produzione, che siamo bloccati qua da più di un mese - racconta il 37enne sul social - Ma è di tutti i turisti che in questo momento sono obbligati a spostarsi da tutte le parti di Cuba per andare in un solo posto che è l’Havana”.

“Ci vogliono chiudere in strutture dove, gli unici casi di contagio sono lì - continua a spiegare - Non ci sono voli di rientro o quelli che ci sono, sono già pieni o a prezzi improponibili. Tutto il mondo dice di stare fermi e il concetto è di stare fermi dove siamo e, quando abbiamo dei voli, spostarci solo per andare a prendere il volo di rientro”. Mostra poi il costo dei voli di rientro: 4415,74 euro a persona.

La sua denuncia si rinnova anche in tv. “La situazione è grave - sottolinea Belli - Il decreto del governo cubano è molto duro nei confronti dei turisti: più di sessantamila turisti devono spostarsi all’Havana e rimpatriare forzatamente. Il problema è che non ci sono voli: sono solo due, ma sono pieni e gli unici posti rimasti sono a dei prezzi improponibili”.

Poi aggiunge sconfortato e arrabbiato: “Per tutti gli italiani qui è un problema grave, ma quello che il governo non ha ancora capito è che ammassare tante persone in poche strutture è la cosa peggiore da fare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2020.