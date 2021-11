Alex Belli e Soleil si baciano in bocca al GF Vip: doveva essere un gioco, ma i due ci prendono gusto

Alex Belli e Soleil si baciano in bocca al GF Vip: il loro doveva essere semplicemente un gioco, invece i due ci prendono gusto. L’attore 38enne e la bionda 27enne si lasciano andare grazie alla ‘chimica artistica’ che li unisce, con buona pace di Delia Duran, entrata nella Casa venerdì sera per un confronto finito col perdono.

La moglie di Alex sembra aver deposto l’ascia di guerra nei confronti di Soleil, ma ora cosa penserà dopo questo bacio prolungato? In occasione della Turandot, messa in scena dagli inquilini sabato 27 novembre in diretta dalla Casa, Belli e Soleil si lanciano in un bocca a bocca che supera ogni immaginazione e si prolunga ben oltre l’obbligo della messa in scena. Sophie Codegoni, parlando con Katia Ricciarelli, commenta: "Un limone da paura, ma un limone proprio!”.

Alex Belli e Soleil si regalano un momento intimo che fa mormorare il resto dei concorrenti del GF Vip. Più di uno dei vipponi li invita a staccarsi, spiegandogli che lo spettacolo è terminato.

E pensare che poco prima la Sorgè si era lamentata, stanca di sentirsi inserita in un triangolo amoroso. Soleil aveva ammesso di essere decisa a uscire dal reality il prossimo 13 dicembre, la data in cui terminerà il ‘primo’ contratto dei famosi. Lo show si prolungherà fino a marzo: ognuno di loro potrà decidere, proprio come accaduto nella scorsa edizione, se prolungare la permanenza o andare via.

“Pensavo in Mistery di parlare qualcosa di interessante di mio. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco da qui, non ha senso stare qua dentro per i triangolo”, aveva tuonato la bionda. Ora però, avvinghiata ad Alex, pare aver cambiato idea. Si attendono nuove reazioni e, forse, l’ennesimo confronto a tre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/11/2021.