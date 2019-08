"Avevo finito i giga", scherza così Ambra Angiolini accanto alla sua prima foto social pubblicata dopo mesi di assenza da Instagram. L'attrice 42enne lo scorso maggio aveva deciso di darci un taglio: basta condividere scatti e stories con i follower. Ma a quanto pare non era una scelta definitiva, si è trattato solo di una lunga pausa. "Il detox mi ha fatto bene", ha poi fatto sapere l'ex ragazzina di "Non è La Rai", rispondendo ai tanti commenti dei fan, felici di poterla di nuovo seguire su Instagram.

Non sono chiari i motivi che hanno spinto Ambra a chiudere la sua pagina. Qualcuno ha associato questo gesto all'addio di Massimiliano Allegri alla panchina della Juventus. Un modo per evitare eventuali commenti spiacevoli da parte dei tifosi. La Angiolini non ha mai dato spiegazioni ma ora ha deciso di tornare e le prime foto condivise con i fan la ritraggono durante un viaggio in Africa.

Appare sorridente Ambra, porta di nuovo i capelli lunghi, e accanto a un secondo scatto scrive: "Tutti i luoghi comuni su come si cambia dopo un viaggio in South Africa... sono veri".





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 29/8/2019.