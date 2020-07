Non solo Brooklyn, anche Romeo Beckham è innamoratissimo della fidanzata. Il secondogenito di David e Victoria ha voluto condividere sul social una foto in cui appare insieme alla dolce metà Mia Regan. I due giovanissimi sono insieme da circa 14 mesi e sembrano avere grandissimo trasporto l’uno per l’altra. Pubblicando sul suo profilo Instagram, che conta già quasi 3 milioni di follower, un paio di immagini in cui appare abbracciato alla ragazza, Romeo ha aggiunto solamente l’emoji di un cuore. Sul suo viso c’è un sorrisone a 32 denti che mostra chiaramente quanto siano forti i sentimenti verso di lei.

Il post di Romeo, che è un aspirante tennista, arriva solo un paio di giorni dopo la notizia che il fratellone Brooklyn ha chiesto alla fidanzata Nicola Peltz di sposarlo. Lei ha accettato. Ora non resta che organizzare le nozze. Sembra che si terranno il prossimo anno e che per la cerimonia verranno spesi oltre 4 milioni di euro.

Mamma Victoria e papà David sarebbero molto felici, anche perché tengono in grande considerazione Nicola, mentre almeno un paio delle precedenti fidanzate di Brooklyn non erano viste con troppo entusiasmo né dall’ex calciatore e né della stilista.

Oltre a Brooklyn e Romeo, la coppia ha altri due figli più piccoli, ovvero Cruz, 15 anni, e Harper, 9.

Scritto da: la Redazione il 13/7/2020.