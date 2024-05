''Le scrissi una lettera e chiesi a Lamberto Sposini di fare da messaggero'': il marito di Caterina Balivo rivela com'è nato il loro amore

Guido Maria Brera, 54 anni, ha sposato la conduttrice 44enne nel 2014 a Capri: hanno due figli

Guido Maria Brera, riservatissimo, si svela. Lo scrittore e dirigente d’azienda 54enne parla del suo privato a Luca Casadei, ospite del podcast One More Time. Il marito di Caterina Balivo rivela per la prima volta com’è nato il loro amore. “Le scrissi una lettera e chiesi a Lamberto Sposini di fare da messaggero”, confessa.

Non si parla solo di finanza. Brera, quando le viene chiesto del legame con la conduttrice 44enne, sposata a Capri nel 2014 e da cui ha avuto Guido Alberto, che il 29 maggio compirà 12 anni, e Cora, 7 anni il prossimo 16 agosto, si mette a nudo. “Tutto è cominciato nell’estate 2009, ero in barca con delle amiche che guardavano la foto di un bellissimo uomo. Io mi accorgo che accanto a lui c’era una donna altrettanto bella, era Caterina”, spiega.

“L’ottobre seguente, una delle persone che era in barca con me, mi invita ad una cena a Roma dicendomi che ci sarebbe stata anche la donna della foto. Lì la incontrai dal vivo, per la prima volta, e mi piacque subito perché era solare e frizzante - confida Guido Maria - Così le scrissi una lettera e chiesi a Lamberto Sposini, che conoscevamo entrambi, di fare da messaggero. Lei la lesse e poi mi fece una bellissima telefonata”.

Brera, all’epoca già padre di due ragazzi nati da una precedente relazione, è rimasto folgorato dalla Balivo. “Mi conquistò definitivamente quando la portai nella casa dove dormimmo insieme ai miei due figli e vidi chi era davvero: una persona che sapeva alternare e modulare la superficialità del mondo dello spettacolo con una parte molto profonda - chiarisce - E’ affascinante vedere due persone che ballano all’interno dello stesso corpo, così mi ha fatto innamorare. Un grande amore che ancora oggi ci aiuta a compattare esigenze diverse: io sono un solitario, lei adora stare con gli altri. E’ complicato, ma la nostra felicità ce la guadagniamo ogni giorno”.

Il finanziere poi conclude: “Una delle gioie più grandi della mia vita è vedere questa famiglia scombinata, complessa, con caratteri diversi, che però non molla. Bella da vedere, in tutte le sue imperfezioni”.