''Se ti guardassi da fuori, ti vergogneresti'': le parole della madre dell'ex velina Shaila Gatta alla figlia durante il GF fanno discutere

Shaila Gatta, dopo averla vista, è in un mare di lacrime al GF, le parole della madre all’ex velina fanno discutere. La donna senza mezzi termini la mette in guardia dalla storia che sta vivendo al reality con Lorenzo Spolverato. Non lo vuole incontrare. Soprattutto le dice: “Se ti guardassi da fuori di vergogneresti”. Il web commenta all’impazzata: nonostante lo show quest’anno abbia ascolti così e così, la questione non passa inosservata.

Luisa è un fiume in piena: “Purtroppo sei andata in Spagna, sei tornata e sei un’altra persona. Rivedo una ragazza di tanti anni fa. Ti voglio dire solo una cosa: amore mio il mondo è lì fuori, qui è un gioco, tutti stanno giocando tranne te. Fidati. Tu hai la possibilità di fare un percorso bellissimo. Se tu ti vedessi da fuori, diresti ‘Chi è questa? Ti vergogneresti’”. Shaila però replica: "Non mi vergognerò mai. So che ho perso la bussola, ma solo per colpa mia. Sai che puoi fidarti di me. La Shaila di settembre esisterà sempre. Ti ringrazio per essere venuta”.

La donna dice che Lorenzo è un giocatore, per molti all’orecchio della 28enne avrebbe anche detto: “Lorenzo non è una brava persona. E’ gay, lo dicono tutti. Non ti ho detto niente”. Lei, che se n’è andata di casa quando aveva solo 16 anni, una volta rientrata nella Casa, però, esplode.

La Gatta versa lacrime, tante. “Lei molte cose di me non le sa”, dice tra i singhiozzi. “Di cosa dovrei vergognarmi? Vergognare di che? Non saprei dove andare a cercarla la vergogna. Io sono fiera di me, fiera di aver fatto minchiate, dalla prima all'ultima. Guarda che sono oggi, come sono diventata”, afferma poco prima di piangere.

"Tante cose lei neanche le sa, cose che ho vissuto. Lei non c'era. Non mi vergogno di niente. Sapessi quante cose mi sono vista da sola di cui mi sarei dovuta vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano. Che ca**o ne sa mia mamma? Altro che vergognare, io sono fiera di me, di tutto. Che ne sa di cosa ho dovuto vivere? Non lo sa, non c’era”, continua poi Shaila. A Lorenzo lì con lei sottolinea perentoria: “Ho 30 anni, sono una donna, ti devi fidare di me. Saranno ca**i miei se voglio far bene o sbagliare”.

Il ragazzo prova a smorzare i toni: “Stiamo costruendo il nostro equilibrio. Lei è abituata alle tue vecchie relazioni, da mamma lo sentiva e ti voleva difendere. Anche dallo studio è arrivato il fatto che la mamma è la mamma, stai tranquilla. Non è risultata una cattiva mamma, non lo è”. "Io sono serena perché non ti conosce. Quello mi ha fatto rimanere male, che non ti ha voluto incontrare”, replica lei. Ma non finirà qui.