Wanda Nara e il fidanzato con 14 anni meno di lei, L-Gante, si baciano davanti ai figli e si buttano avvinghiati in piscina al party: guarda

L’argentina a Buenos Aires festeggia a mezzanotte 38 anni, che compie oggi, 10 dicembre

Ci sono tutti i suoi pargoli: Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella

La storia è ufficiale e non c’è ormai nulla da nascondere, con buona pace di Mauro Icardi. Wanda Nara e il fidanzato con 14 anni meno di lei, L-Gante, si baciano davanti ai figli e si buttano avvinghiati in piscina al party. Lei arriva con i fiori in mano, c’è un cartellone con una scritta: “Bad Bitch”. L’argentina a mezzanotte celebra i 38 anni, che compie oggi, 10 dicembre. Non le importa se per molti è una ‘cattiva ragazza’. Accanto al rapper 24enne è felice. La sua pazza festa di compleanno va in scena tra eccessi e atmosfera scatenata.

Wanda Nara e il fidanzato con 14 anni meno di lei, L-Gante, si baciano davanti ai figli e si buttano avvinghiati in piscina al party

Wanda ed Eliàn, questo il vero nome del ragazzo, stanno insieme da 3 anni, così dicono. Nonostante i ritorni di fiamma, momentanei, con Maurito. "Sono più grande di Eliàn e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere. Se sbaglierò o meno, sono grande. Non è che stiamo progettando di avere dei figli o una famiglia, vogliamo divertirci. Eliàn è un uomo attento, conosce la mia storia ed è stato mio amico per tanto tempo”, ha detto lei di lui.

A distanza di poco tempo i due vivono il loro rapporto alla luce del sole, insieme a una larga cerchia di amici e soprattutto dei bambini di lei. Il giorno prima la coppia ha festeggiato in discoteca il titolo conquistato da una famosa squadra di Polo della città. Poi, sempre a Buenos Aires, ecco arrivare la festa di Wanda, che per suggellare il tutto, si butta anche in acqua, del resto lì è estate, insieme a lui e parte il bacio.

La shiwgirl è scatenata insieme al rapper

La Nara poi posa insieme ai pargoli. Ci sono tutti: è madre di Valentino,2009, Benedicto, 2010, e Constantino, 2012, avuti dall’ex marito Maxi Lopez. Ci sono anche Francesca, nata nel 2015, e Isabella, venuta al mondo nel 2016, le bimbe di Icardi, con cui ora i rapporti sono tesissimi.