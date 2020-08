Continua a far discutere, tra alti e bassi la love story tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L'influencer romana, 24 anni e il deejay veronese, 30, sono di nuovo in crisi, ma questa volta i due sono rimasti in buoni rapporti. Tanto che Giulia nelle ultime ore ha continuato a sostenere la carriera di Andrea.

La coppia, nata nel 2016, dopo diverse crisi si è riunita nei primi mesi del 2020. L'estate è partita alla grande, ma prima di Ferragosto Andrea e Giulia si sono separati: ''E' un momento difficile'' hanno spiegato, senza dare ulteriori dettagli. Lui in Sardegna a fare serate, lei in vacanza con la famiglia. Senza rancore, ma non solo. Nelle ultime ore il deejay ha pubblicato il suo nuovo singolo ''Somebody to love'' in collaborazione con KiFi. Protagonista del video è proprio la bella Giulia che nelle immagini del videoclip è molto sensuale abbraciata al suo Andrea. Dal risveglio di coppia nel letto al bikini in piscina, passando per una serata in barca tra amici: nel video i Damellis sono una coppia piena di passione che si gode la vita. Un prodotto girato qualche giorno prima della crisi che evidentemente non era nell'aria. La De Lellis nelle sue stories ha condiviso alcuni frame e scrivendo ''Proud'', mostrandosi quindi fiera del lavoro di Andrea e confermando che tra i due non c'è tensione.

La coppia dopo essere andata a convivere a Milano, aveva preso anche un cane, un cucciolo che adesso è in vacanza con Giulia. Ora il litigio potrebbe essere rientrato, oppure il loro rapporto si è chiuso davvero pacificamente...

Scritto da: La Redazione il 17/8/2020.