Andrea Damante e Ignazio Moser, vacanza da single in Sardegna

Andrea Damante e Ignazio Moser si divertono in barca senza fidanzate. I neo-single più ambiti d’Italia sono in vacanza insieme in Sardegna per quelle che sembrano delle vere e proprie ferie da single.

L’estate 2020 sembra non portare fortuna alle coppie vip. Se ormai è stata confermata la crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, sembra certa anche la rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Un fulmine a ciel sereno che ha cambiato tutti i piani delle vacanze estive. Damante e Moser attualmente sono insieme, senza le rispettive fidanzate. Con loro il fratello di Nacho, Moreno Moser e l’amico comune, l’ex tronista Marco Cartasegna. Tutti single, in barca in Sardegna a Porto Cervo, una delle mete più ambite di quest’estate italiana. Tra tuffi in acqua e cene di pesce, il gruppo soli uomini appare però leggermente sottotono. Le occasioni di divertimento non mancano, ma il cuore di Ignazio e Andrea è ammaccato. Il deejay veronese esce sconfitto dopo un secondo ritorno di fiamma con Giulia, una relazione che va avanti tra alti e bassi dal 2016, mentre per Nacho si tratta di un fulmine a ciel sereno.

Moser e la sorella di Belen hanno trascorso insieme il lockdown a Trento, poi una serie di vacanze in famiglia. Nulla lasciava pensare che i due fossero in crisi, ma adesso la coppia è divisa. Lui mangia crudi di pesce in Sardegna, lei legge libri da sola in giardino. E l’estate non è ancora finita…

Scritto da: La Redazione il 14/8/2020.