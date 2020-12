Andrea Zelletta sbotta: 'Se è vero, la lascio’

Qualche giorno fa in diretta ha fatto quasi finta di niente. Ora Andrea Zelletta ha reagito con veemenza ai pettegolezzi che sono arrivati fino a lui e che riguardano la fidanzata Natalia Paragoni. Era stata Dayane Mello a riportarglieli: secondo qualcuno la bella Natalia lo avrebbe tradito la scorsa estate durante una vacanza a Capri. “Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”, ha fatto sapere il 26enne nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’.

La sua reazione arriva dopo che alcuni coinquilini avevano affermato di essere rimasti colpiti dalla mancanza di interesse di Andrea per la questione. Qualcuno aveva ipotizzato che lui già sapesse e che magari avesse già chiarito con Natalia, visto che questo pettegolezzo riguardante il presunto tradimento di lei a quanto pare gira da parecchio tempo.

In particolare è stato Tommaso Zorzi a insinuare che potrebbe esserci altro sotto. Forse Andrea vuole “preservare” l’immagine di coppia felice, visto che insieme a Natalia ha un grande seguito sui social?

Scritto da: la Redazione il 31/12/2020.