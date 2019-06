Leonardo, il figlio di Siffredi in passerella

Quasi 20 anni e una carriera da modello in ascesa. Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi dopo aver debuttato nel mondo della moda come testimonial per la linea di intimo MSGM è tornato in passerella con il brand che lo ha lanciato come modello. Eccolo al Pitti Uomo a Firenze per la gioia di papà Rocco...

