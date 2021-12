Barbara d’Urso ricorda Paolo Calissano: 'Nei miei ricordi sei…’

Tra i pochi volti del mondo dello spettacolo che hanno voluto ricordare pubblicamente Paolo Calissano c’è Barbara d’Urso. La conduttrice non solo è stata l’ultima ad avere ospite in un suo programma l’attore scomparso a 54 anni poche ore fa, ma con Calissano ha lavorato fianco a fianco quando interpretava il ruolo di protagonista nella fiction ‘La Dottoressa Giò’.

Pubblicando sul social una foto in cui appare proprio sul set della serie tv che andava in onda su Rete4, accanto a Paolo e ad altri attori, ha scritto: “Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti”.

Oltre alla d’Urso nelle ultime ore hanno espresso il proprio dolore pubblicamente per la morte di Calissano (le autorità stanno ancora indagando sulle cause del decesso, ma secondo Il Corriere della Sera si ipotizza un gesto volontario) ci sono anche Stefania Orlando e Briga. La prima ha scritto su Instagram: “Ciao Paolo, anima sensibile e fragile”. Il secondo in una Story ha aggiunto in dialetto romanesco: “Ciao Paolé. Lasciali parà, la gente non sa un ca**o, giudicano senza sapé, sputano risposte, senza chiedese perché”.

31/12/2021