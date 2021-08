Barbara d’Urso rivela come le dissero che la madre era morta

Barbara d’Urso ha voluto ricordare la mamma, morta quando lei aveva solamente 11 anni. La conduttrice nell’anniversario della dipartita del genitore, avvenuta nel 1968, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae da piccola insieme alla donna, che si chiamava Vera Pantimalli (ed era originaria di Reggi Calabria).

Ha così rivelato anche come le fu detto che la madre non c’era più. Qualcuno tra suo fratello e sua sorella (Alessandro e Daniela) le comunicò: “Mamma ci ha lasciato Titti”. Un colpo al cuore dal quale in parte non si è mai ripresa. “E un coltello mi squarcia l’anima… 23 agosto 1968”, ha fatto sapere riferendosi proprio alle sensazioni provate dopo aver sentito quelle dolorose parole.

Tanti i messaggi di affetto nei commenti al post social. Tra gli altri anche quello di Simona Izzo, che ha scritto: “Un bacio grande Barbara. Chi c’ha mamma non piange dice qualcuno… troppo grande il tuo dolore”.

La mamma della 64enne morì a causa del linfoma di Hodkin, all’epoca un male incurabile. Qualche anno dopo suo padre Rodolfo d’Urso si risposò con Wanda Randi, da cui ebbe Riccardo, Fabiana ed Eleonora.

