Il reality perde uno dei naufraghi più forti: problemi medici lo costringono ad andare via

L’imprenditore 55enne dispiaciutissimo: “Sono molto triste”. Luxuria lo aspetta in studio a Milano

Joe Bastianich non ce la fa a continuare. Problemi medici, che non chiarisce, lo costringono a dare forfait. L’imprenditore statunitense, famoso personaggio tv, abbandona l’Isola dei Famosi e così il reality perde uno dei naufraghi più forti, candidato alla vittoria finale. “La dottoressa mi ha detto che non posso continuare, è pesante a livello personale”, chiarisce il 55enne, arrivato in Palapa per salutare i compagni d’avventura e comunicare la decisione finale all’inviata Elenoire Casalegno e a Vladimir Luxuria, in collegamento dallo studio di Milano.

''La dottoressa mi ha detto che non posso continuare, è pesante a livello personale'': Joe Bastianich abbandona l'Isola dei Famosi

“Lo abbiamo visto assente dall'inizio, non sono stati giorni facili per lui. Vogliamo capire come sta e darne conto a voi e ai suoi affetti più cari”, spiega la conduttrice. Chiede alla Casalegno di darle notizie ‘fresche’. Eleonoire fa così entrare in Palapa Bastianich, affinché sia lui a chiarire come si senta ora, dopo essere stato male e aver lasciato la spiaggia per sottoporsi ai vari controlli col personale sanitario presente in Honduras.

“E' una situazione un pò difficile per me - spiega Joe - Quando faccio delle cose, vado fino in fondo nella mia vita. Quando la dottoressa mi ha detto che non posso continuare, è stato molto pesante per me a livello personale, non poter arrivare al dunque di questa avventura e dover lasciare i naufraghi". "La salute prima di ogni altra cosa, spesso ci mostriamo come dei supereroi invece ognuno di noi ha le sue debolezze", gli sottolinea l’inviata.

Il reality perde uno dei naufraghi più forti: problemi medici lo costringono ad andare via

"In questa avventura avete visto le parti più deboli di me, quelle che ho condiviso con voi e adesso non arrivare alla fine mi rende triste”, chiarisce ancora l’ex giudice di Masterchef Italia. Dà un consiglio agli altri naufraghi, li sprona a non arrendersi: "Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, sono la capacità e la grinta di continuare che contano di più".

Tutti lo salutano commossi

Joe saluta tutti, visibilmente commossi per il suo abbandono. Anche Vladimir è dispiaciuta per la situazione. “Tutti noi vorremmo che rimanessi sull'Isola. So cosa hai sofferto in questi giorni e tra continuare ad avere una persona forte in trasmissione e tutelare la sua salute, siamo senza subbio dalla parte della tua salute. Grazie di esserti raccontato, grazie della tua umanità. Ti aspetto in studio”, gli dice abbattuta.