Belen e Giulia De Lellis 'immature per Andrea Iannone: 'Senza maturità difficile starmi accanto'

Belen e Giulia De Lelis sono ‘immature’ per Andrea Iannone. Il pilota 30enne, nato a Vasto, in Abruzzo, intervistato da Oggi, si sbottona e parla delle sue ultime fidanzate, con cui è finita non nel migliore dei modi. Casualità, dopo l’addio con il centauro, sia la showgirl che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono tornate dai loro ex, Stefano De Martino e Andrea Damante. “Senza maturità è difficile starmi accanto”, confessa Maniac al settimanale.

“Oggi le priorità sono la mia famiglia e la mia moto”, chiarisce Iannone al giornale. La sua quarantena gli ha fatto rivalutare fortemente le persone che per lui ci sono sempre state. Su Belen e Giulia De Lellis Andrea rimane piuttosto riservato e dice: “Io ho il cuore puro. Per poter giudicare bisogna riconoscere le cose. Io sono fedele a me stesso, non mi metto a fare ora dichiarazioni su quello che è accaduto”.

Poi lo sportivo aggiunge: “Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità. Nella buona e nella cattiva sorte? Si dice così”.

Implicitamente dà delle ‘immature' alla 35enne e alla 24enne. Ora Andrea Iannone pensa solo a salire nuovamente in sella alla sua Aprilia il prima possibile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2020.