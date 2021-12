Belen monta anche la culla della figlia da sola: Antonino sempre più distante dalla showgirl

Belen monta anche la culla della figlia Luna Marì da sola. La 37enne, seduta in terra, si dà da fare fino a lavoro finito. La bimba nata il 12 luglio scorso poco dopo ci dorme serena, la mamma la immortala così in uno scatto tenerissimo. Antonino Spinalbese pare sempre più distante dalla showgirl, è scomparso dalla vita dell’argentina, l’amore che li univa sembra essere evaporato.

La Rodriguez esce con l’amica Patrizia Griffini, la petineuse del Grande Fratello, per gli ultimi regali di Natale. Compra tante cose: doni, accessori per la casa, compresi asciugamani e lenzuola. Acquista anche la culla per la sua secondogenita. Una volta tornata a casa, per montarla, fa da sé.

“Sei pazzesca, sai fare tutto!”, le sottolinea la Griffini. E aggiunge: “Monti il lettino di Luna, sei una donna da sposare!”. Belen ridendo replica: “No! Ho già dato…”. Le due, in grande confidenza, ironizzano. Vite dopo vite, la Rodriguez realizza il suo piccolo capolavoro.

Non una parola sull’ex hair stylist 26enne a cui si era legata un anno e mezzo fa. Col primo freddo anche la love story si è congelata. Per molti è un addio definitivo dovuto a divergenze caratteriali. Eppure Belen stavolta, anche in tv, aveva detto che sarebbe stato “per sempre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2021.