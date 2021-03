Belen Rodrgiuez e il compagno Antonino Spinalbese sono in vacanza in una villa con piscina. La coppia ha deciso di concedersi un weekend (o forse di più) di totale relax, immersa nella natura. La 36enne argentina è in dolce attesa del suo secondo figlio, o meglio seconda figlia visto che la cicogna porterà un fiocco rosa, e ha colto l’occasione per mettersi un bikini e mostrare ai suoi follower le forme premaman che crescono. E’ al sesto mese, ma non sembra aver messo su molto peso.

In una serie di Instagram Stories la bellezza di origini argentine si è mostrata in bagno davanti ad uno specchio col costume sulle tonalità dell’arancio. Ad un certo punto la si vede mentre si accarezza teneramente la pancia. L’attesa di Luna Marì, come ha deciso di chiamare la sua prima femminuccia (che arriva dopo Santiago, nato 7 anni fa dall’amore con l’ex marito Stefano De Martino), la rende radiosa.

In altre Stories Antonino, hairstylist e fotografo, descrive la compagna con una serie di aggettivi. “Non sei pesante, sei particolare”, spiega. Quando lei gli chiede di continuare, aggiunge: “Sei intelligente, entusiasmante, mistica, stravagante, sensuale, esuberante”. A questo punto la futura mamma bis però vuole sapere quali difetti ha secondo la sua dolce metà. Spinalbese allora continua: “Esagerata, capricciosa, orgogliosa ed eccentrica”.

Belen coglie l’occasione e risponde per le rime, dando ad Antonino del “testardo”: “Tu sei testardo, uno testardo come te non l’ho mai incontrato nella mia vita”.

Scritto da: la Redazione il 13/3/2021.