Belen prende in giro Stefano De Martino e gli fa il verso. “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”, dice, ripresa dall’amico Mattia Ferrari. E’ a Roma, già impegnata con le registrazioni di “Tu sì que vales”, ma non si lascia scappare l’occasione per lanciare una frecciata all’ex, impietosamente e con molta ironia. Il ballerino e conduttore qualche giorno fa, per smentire l’indiscrezione sulla presunta relazione con Alessia Marcuzzi, aveva usato le stesse parole.

La Rodriguez, di nuovo al centro del gossip per i baci con Gianmaria Antinolfi a Capri, sbattuti in copertina da Chi, a modo suo replica. Scimmiotta Stefano De Martino: è il suo modo di comunicare al mondo che non è ancora innamorata e con l’imprenditore è stato solo un breve flirt, del tipo ‘chiodo scaccia chiodo’, dopo la seconda e traumatica rottura con il marito, o è una presa in giro vera e propria con il 30enne nel mirino?

Belen non chiarisce. Ma usa la stessa identica frase di Stefano, che subito nelle sue IG Stories era intervenuto per negare con forza la bomba lanciata da Dagospia con lui e la Marcuzzi attori principali.

“Ero al telefono con Alessia e con Paolo (Calabresi Marconi, il marito della conduttrice, ndr), che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere. Purtroppo sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche, tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere. Godetevi l’estate”, aveva detto De Martino ai follower.

Belen Rodriguez non si lascia scappare l’occasione ghiotta. La bella 35enne, sicuramente, non ha preso bene quel che è accaduto e ha sconvolto la sua esistenza ancora una volta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2020.