Brigitte Nielsen festeggia i 2 anni della figlia Frida: foto

Brigitte Nielsen è sempre più pazza di sua figlia Frida. L’attrice poche ore fa ha festeggiato i 2 anni della piccola, nata a giugno del 2018, quando lei aveva 54 anni (oggi ne ha 56). La bionda di origini danesi ha organizzato un mini party casalingo a tema “Micky Mouse” (le regole sul distanziamento anti-Covid a Los Angeles non permettono di ritrovarsi con molte persone). Condividendo uno scatto in cui appare con la bambina e con suo padre Mattia Dessì davanti ad una torta con le orecchie e il fiocco di Minnie, Brigitte ha scritto su Instagram: “Il mio topino. Buon secondo compleanno, hai illuminato la mia vita sin dal giorno in cui sei nata. E buona Festa del Papà al mio adorabile marito”.

Non molto tempo fa la Nielsen, che ha anche altri quattro figli, ovvero Julian, 36 anni, Killian, 30, Aaron, 27, Raoul, 25, aveva raccontato del calvario vissuto per poter dare alla luce la sua unica femminuccia. In un’intervista aveva spiegato le tante difficoltà affrontate per rimanere incinta: "Servono un sacco di soldi e fatica, soprattutto a quest'età. Gli ormoni reagiscono in maniera diversa a seconda di ogni donna e quando ti senti dire al telefono 'mi dispiace' ne esci distrutta".

"Avevo solo il 2,5% di possibilità, almeno cosi mi avevano detto i medici, che mi avevano messo subito in guardia: 'Aspetta almeno ventisette settimane prima di dirlo ad amici e parenti'. Il rischio era troppo elevato", aveva aggiunto. “Qualcuno mi ha detto che sono ridicola a fare una cosa del genere alla mia età, ma questi sono affari miei", aveva quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/6/2020.