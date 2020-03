Killian Nielsen, secondogenito di Brigitte Nielsen, ha raccontato che ormai da oltre un anno sua madre non gli rivolge più la parola. Non gli ha fatto neanche gli auguri quando, a dicembre scorso, ha compiuto 30 anni. Questo lo fa soffrire. Il ragazzo ha però ammesso anche di essere stato lui a trattare inizialmente male il genitore. Stava vivendo un periodo difficile ed era caduto nel circolo vizioso dell’alcol. “Ho avuto un momento molto difficile. Un momento che ha avuto anche lei in passato. Ma non è riuscita a capirmi, anzi mi ha attaccato e così abbiamo litigato: è stata l’ultima volta che l’ho vista e che l’ho sentita e risale a un anno fa ormai. Purtroppo c’è stato un periodo in cui sono stato dipendente dall’alcol, lo ammetto. Ero giù di morale, forse mi sentivo solo e mi sono sfogato, rifugiandomi nell’alcol”, ha detto a ‘Diva e Donna’.

“Ho trattato male mia madre e le ho detto cose molto dure. Le ho scritto dei messaggi crudeli e l’ho intimata di non farsi mai più sentire né vedere: con me aveva chiuso per sempre. Lei mi ha bloccato su WhatsApp e non mi ha mai più cercato. Perfino quando ha organizzato un viaggio in Messico con gli altri miei fratelli: io non sono stato invitato”, ha aggiunto nell’intervista.

Killian da una parte ce l’ha quindi con Brigitte, che da anni vive in California e che ha cinque figli, tra cui la piccola Frida di appena 2 anni, dall’altra vorrebbe provare a chiarire la situazione con lei. “Sono arrabbiato, ma vorrei un confronto. Non posso pensare che in un momento dove le persone possono morire se prendono questo virus, non le venga in mente di sentire come sto. Non mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno. Il 15 dicembre scorso ho compiuto 30 anni. Niente. E neppure si è fatta viva a Natale. Poi però in tv va a dire che sente i figli in Italia ogni giorno…”, ha concluso.

