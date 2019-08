Carmen Di Pietro come Pamela Prati: si è inventata di avere un fidanzato. Questa la dura accusa del ragazzo che l’ex gieffina vip solo qualche giorno fa ha indicato come il suo “nuovo amore”. A differenza del caso che ha visto protagonista la collega di origini sarde stavolta quantomeno una persona in carne ed ossa esiste veramente. Peccato che non sapesse di avere una relazione con la Di Pietro…

Tutto è iniziato con la pubblicazione di un servizio fotografico sul settimanale ‘Grand Hotel’. Negli scatti Carmen appare insieme a Matteo Alessandroni, giovane personal trainer che ha 29 anni meno di lei. Nell’intervista a corredo del servizio la 54enne racconta che l’aitante italo-venezuelano è il suo nuovo fidanzato. Spiega che lui l’ha corteggiata tantissimo e lei alla fine ha ceduto. Ora si amano e sono felici insieme.

Peccato che il 25enne non sapesse niente. Pensava di aver posato con la Di Pietro solo per un servizio sul fitness. Così via social si è detto arrabbiatissimo. “Ci tenevo a precisare a tutti che l’articolo che è uscito su Grand Hotel riguardo Carmen Di Pietro era solamente a scopo di fitness, in quanto l’ho allenata una volta e non avendo firmato delibera e consenso, ci hanno fatto sopra un gossip totalmente falso. Ci hanno giocato sopra rovinando la mia immagine. Ci tenevo a scriverlo a tutti: non ci ho guadagnato nulla, né soldi e né pubblicità. Non l’ho fatto per avere fama e niente, pensavo si trattasse di qualche scatto inerente il mio lavoro di personal trainer per spiegare alcuni esercizi da poter svolgere a casa. Sono stato solamente usato per cui avrò la mia rivincita”, ha fatto spere tramite una Instagram Story.

Però in tutta la vicenda non torna qualcosa. Perché Matteo ha aspettato diversi giorni per dare la smentita? Il numero del settimanale in questione è quello della settimana scorsa. I più maligni sospettano che abbia atteso che la notizia fosse ripresa dai principali siti di gossip per poter ottenere un po’ di visibilità… Il dubbio che fosse in qualche modo consapevole del “giochino” e che abbia accettato per averne un ritorno sorge spontaneo…

7/8/2019