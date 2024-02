Caterina Balivo compie 44 anni, ecco come ha festeggiato: le immagini

Celebra il compleanno sin dalla mattina, con i palloncini a forma di numero tra le mani

Caterina Balivo gioisce per i 44 anni compiuti. La conduttrice è impegnata con il suo programma, La Volta Buona, ma non dimentica di celebrare il suo compleanno alla grande: ecco come ha festeggiato ieri, 22 febbraio.

Caterina per i 44 anni al mattino presto si regala dei bei palloncini a forma di numero. Va in un negozio a Roma a prenderli, prima di avviarsi negli studi Rai. Vorrebbe prendere quelli a forma di 24, ma la proprietaria dello shop la riporta coi piedi per terra, dandole i suoi. E’ tutto un gioco, in realtà: la Balivo è una splendida quarantenne, sembra che il tempo per lei non passi mai.

Il lavoro chiama. La presentatrice inizia la sua trasmissione su Rai2. Tutto scorre come al solito: accoglie i suoi ospiti con cordialità e calore e li intervista. Vanno in scena anche i giochi che chiamano in causa i telespettatori da casa. Sul finale, però, accade l’impensabile. La comica Francesca Manzini entra e va davanti alle telecamere completamente struccata. “Arrivo dalla palestra, ma volevo farti gli auguri”, dice. Le due si abbracciano con grande calore. Anche Pino Quartullo e Roberta Giarrusso, a La Volta Buona per parlare del loro spettacolo a teatro, si uniscono al festeggiamenti in diretta.

Anche Alberto Matano le fa una sorpresa a La Volta Buona

La ciliegina sulla torta la mette Alberto Matano. Il giornalista entra in studio ballando in total look nero, con gli occhiali da sole sempre black. “Ma ti pare che proprio io, tuo ‘vicino di casa’ non venivo a farti gli auguri?”, sottolinea. Caterina è felicissima. Lo studio de La Vita in diretta è accanto al suo. Il 51enne, appena arrivato, è corso dall’amica.

Il mini party con i colleghi va in scena subito dopo i titoli di coda. Dietro le quinte c’è la festa, con tanto di dolcetti, salato e leccornie varie. Tutti brindano ai 44 anni di Caterina Balivo.