Cecilia Rodriguez cambia look: guarda il nuovo taglio con la frangia

Cecilia Rodriguez dopo anni cambia look. La 30enne argentina, sorella di Belen Rodriguez è protagonista di uno shooting fotografico. Per l’occasione si fa coccolare nel salone della sua Belu e ne approfitta per un cambio immagine con tanto di colore, ma soprattutto frangetta.

Ci aveva già fatto un pensierino Belen, ma ecco che Cecilia la batte sul tempo e si fa fare la frangia. Capelli mossi trucco intenso e una bella frangetta alla moda per un effetto sensuale e di classe. La Rodriguez è felice di tornare a posare per le campagne fotografiche dopo mesi di lockdown. Prima a Trento e poi a Milano, Cecilia ha trascorso gli ultimi mesi insieme al fidanzato Ignazio Moser. Per loro è tempo di cercare una casa più grande e iniziare a lavorare ai loro progetti più importanti.

Una famiglia piena di bambini, questo il sogno di Cecilia, che mentre sogna ad occhi aperti si gode il suo nuovo look di tendenza…

Scritto da: La Redazione il 26/1/2021.