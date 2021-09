'Cosa c'entri col Festival di Venezia?': Cecilia Rodriguez risponde alle critiche per il red carpet in Laguna

Cecilia Rodriguez sul social risponde alle domande dei follower. In tanti le domandano cosa c’entri lei col Festival di Venezia, l’argentina 31enne risponde alle critiche per il suo red carpet da diva in Laguna. “Non sono un’influencer ma una modella”, precisa la sorella minore di Belen.

Chechu non ha problemi a replicare: in molti contestano la sua presenza al Lido durante la Mostra del Cinema. “Non sono un’influencer, poi se io posso con lo stile di vita che ho dare un buon esempio, ben venga. Ma non sono un’influencer, sono una modella e gli stilisti per presentare le loro collezioni usano anche il red carpet di Venezia, quindi eccomi qui: modella, Venezia”, spiega.

In tanti le fanno notare che sul tappeto rosso ci sono pochi attori e troppi personaggi tv che poco hanno a che fare col cinema. “Non capisco quale sia il vostro problema: se le persone che organizzano Venezia ci tengono che ci siano anche altre persone e non solo gli attori, qual è il vostro problema? Il mondo è cambiato, gli influencer, o chiamateli come volete, riescono a comunicare nel modo giusto, che funziona, ecco perché vanno tutti a Venezia”, risponde.

Quando le domandano perché il fidanzato Ignazio Moser non fosse con lei, ipotizzando una nuova crisi tra i due, Ceci sbotta: “Siete diventati pesanti, non ho più il piacere a leggervi…”. La ragazza si addolcisce quando le chiedono se le sia mancato: “Ignazio mi manca sempre. Non glielo diciamo perché io poi devo fare un po’ la fi*a e reggere questa situazione… A parte gli scherzi, mi è mancato tanto perché mi dà sicurezza. Quando c’è lui a fare i lavori mi sento più sicura”.

La Rodriguez poi sempre su Venezia fa sapere: “E’ il terzo anno che sfilo, prima c’era il pubblico, ora col Covid non c’è più e il pubblico fa tanto”. E sulla madre Veronica Cozzani dice: “Spero che la mia mamma sia orgogliosa di me, ci tengo tanto, cerco di comportarmi bene anche per questo”. Non le dispiacerebbe diventare attrice in futuro: “Mi piacerebbe tantissimo, un sogno che ho sin da quando ero bambina, se qualche produttore guarda le mie storie…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/9/2021.