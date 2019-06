Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono senza freni. I due a Chi rivelano dettagli piccanti riguardanti la loro vita intima di coppia. Tutto nasce da una Story condivisa da Nacho a Capri, quando ha inquadrato, forse senza volerlo, un ‘giocattolino’ nella loro stanza in hotel. I due si divertono con i sex toys e non si vergognano affatto a dirlo.

A proposito dei sex toys la modella 29enne rivela: “Non siamo i primi nè gli ultimi. Io e il mio compagno usiamo sex toys, come il vibratore, per aumentare il desiderio. Diciamo che siamo alimentatori di allegria”. Poi Cecilia Rodriguez aggiunge: “E quindi che male c’è? Quante coppie usano i vibratori e non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la ‘goduria’”. Anche Ignazio Moser è d’accordo con lei.

La 29enne e il 26enne sono contenti delle ‘prestazioni’ di entrambi. Ma non hanno pudore nel confermare di 'aiutarsi' anche con i sex toys. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sotto le lenzuola sono appassionati. Lo sportivo 26enne chiarisce ancora: “Non c’è niente di male. Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paura del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema, ci dispiace per gli altri. Anche se... sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!".