Chiara Giordano non conosce le figlie di Raoul Bova, le bambine che l’attore ha avuto da Rocìo Munoz Morales, Luna, venuta al mondo nel 2015, e Alma, nata nel 2018. “Le ho viste sui giornali”, confessa la produttrice cinematografica. L’affascinante 46enne fa capire chiaramente che con la nuova compagna del suo ex marito appena 31enne non ci sono rapporti. Poi, parlando del doloroso divorzio dal 48enne, svela: “Quando tuo marito va via con una donna più giovane ti senti una nullità”.

Con Raoul ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco, che hanno rispettivamente 19 e 18 anni. Chiara Giordano frequenta l’artista anche dopo l’addio proprio perché entrambi genitori dei ragazzi, ma le figlie che Raoul Bova ha avuto dopo non le ma mai conosciute.

“Io e il mio ex marito ci frequentiamo: è il padre dei miei figli, quindi quando si tratta di stare insieme a loro e passare del tempo insieme è un piacere. Per esempio, abbiamo appena festeggiato i 18 anni di Francesco”, spiega l’ex concorrente di Amici Celebrities. Poi aggiunge: "Quando sono nate le bambine Raoul mi ha chiamata, anche se io non le ho conosciute di persona perché non c’è stato modo, le ho viste sui giornali”.

La separazione dall’attore dopo 13 anni insieme ha pesato fortemente nella sua vita. Chiara Giordano non ha problemi a confessarlo ancora una volta. La rottura ha messo a dura prova la sua autostima. “Ovviamente quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie”, sottolinea.

E’ stata la danza a darle nuovamente sicurezza: “Però poi, in sala da ballo, davanti allo specchio, piano piano ho tirato fuori la femmina che c’è in ognuna di noi e che avevo perso. L’età non conta, l’aspetto fisico nemmeno, è una forza che va oltre, energia pura".

