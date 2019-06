Claudia Galanti festeggia il compleanno da ‘comune mortale’. Stavolta per celebrare i 38 anni la showgirl non cede al super party, si ‘accontenta’ di una cena con pochi amici Da Vittorio, a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Certo, il ristorante che sceglie ha tre stelle Michelin e sicuramente non sarà ‘economico’, ma il lusso ostentato una volta non le appartiene più. La paraguaiana ha deciso di essere morigerata, ha detto basta: anche le circostanze della vita l’hanno portata a essere diversa.

Ci sono solo alcuni amici seduti nel locale, nello splendido giardino all’aperto, a cena insieme a Claudia Galanti, tra i quali, il giornalista, autore tv e scrittore Gabriele Parpiglia, Vanessa Lopalco, Tiziana Wake, Andrea Lombardi. Tutti gustano le pietanze appetitose e sublimi del menù ricco del ristorante. Claudia è circondata solo dalle persone che ora le sono più vicine. Ha detto basta al lusso, lavora per essere una chef, si occupa dei suoi bambini, Liam e Tal, e non si preoccupa più di apparire.

“Ho capito di aver vissuto una vita irreale. Si ricorda quando mostravo sui social aerei, elicotteri privati, barche, soldi, viaggi? Era tutto finto. Io lo sapevo. Ma ballavo e mi piaceva ballare in quella vita. Di vero però ci sono stati tre figli e un grande amore, e a chi mi critica, sorrido. I figli sono vita. Ciò che mostriamo, a volte, sono gli errori che facciamo. Ma i figli salvano tutto”, ha detto recentemente Claudia Galanti a Chi. E ha aggiunto: “Io sopravvivo. Grazie a Liam e Tal e grazie alla cucina”.

Ha detto basta al lusso ostentato, ora festeggia il compleanno invitando alcuni amici alla cena e poi soffiando sulla torta con sopra le candeline senza avere i riflettori puntati addosso, come era un tempo. Claudia non ha bisogno della festa pacchiana per sentirsi più amata.

Da quando il 3 dicembre 2014 è morta la sua Indila, a soli 9 mesi, tutto è mutato. La paraguaiana ci ha messo un po’ a cambiare rotta, ma lo ha fatto. “Buon compleanno amica mia... che la luce non ti abbandoni mai. Mai più”, le scrive Parpiglia sul social, forse per sottolineare proprio tutto questo.