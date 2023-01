L’ex calciatore della Juve lancia una sfida ai 20enni: "Non vi temiamo"

Cena in famiglia con Roberta Sinopoli, Davide e Leonardo e il resto dei famigliari

Claudio Marchisio nel giorno del suo compleanno lancia una sfida ai 20enni insieme alla moglie, Roberta Sinopoli, di un anno più grande di lui, sposata nel 2008. Con un look inappuntabile, pronto per festeggiare i 37 anni, fascinoso ed elegante, l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale, scrive: “Non vi temiamo”. Poi sorridente va alla cena a Torino per celebrare il gran giorno: riuniti intorno al tavolo, oltre ai due figli Davide, 13 anni, e Leonardo, 10, ci sono amici e famigliari.

Claudio Marchisio festeggia insieme a moglie e figli i 37 anni: le foto della cena di compleanno

Claudio è ancora il “Principino”, come era soprannominato quando era in campo. Indossa un completo scuro ed è affascinante come non mai. In passato, proprio sul soprannome, aveva spiegato: “A 19 anni andavo in discoteca con l’abito. Mi piaceva. Il soprannome ‘Principino nasce dal fatto che spesso mi presentavo così anche agli allenamenti. Ma non per vezzo: è successo che arrivassi direttamente dalla serata e dormissi in macchina nel parcheggio del campo sportivo”.

L'ex calciatore è in formissima, affascinante e super elegante per il suo giorno speciale

Lo sportivo davanti la torta con Roberta Sinopoli e Davide, 13 anni, e Leonardo, 10

Seduto a capotavola, lo sportivo improvvisamente vede lo zio Beppe Buttol portargli la torta con le candeline a forma di numero sopra. Sorride: c’è scritto 40, non 37.

Claudio celebra con parenti e amici in un noto locale a Torino

I suoi ospiti hanno voluto ironizzare sull’età compiuta, Marchisio ride e facendo segno con le mani immediatamente precisa: gli ‘Anta’ per lui non sono ancora arrivati.