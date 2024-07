''Quando precipito nelle ombre, Clizia è per me preziosa'': Eleonora Giorgi parla del bellissimo rapporto con la nuora Incorvaia

L’attrice 70enne sta affrontando un tumore al pancreas da quasi un anno

Dopo le nozze del figlio Paolo con Clizia Incorvaia ha tessuto le lodi di quest’ultima

Eleonora Giorgi ha parlato in modo davvero molto positivo della nuora Clizia Incorvaia.

Lo scorso 12 luglio il suo secondogenito Paolo Ciavarro ha infatti sposato la bionda siciliana. I due sono ora marito e moglie, anche se hanno già da due anni e mezzo un figlio.

“Vorrei continuare a restare accanto ai miei figli negli anni. Sono un po’ in bilico, in una situazione complessa”, ha esordito l’iconica attrice 70enne in un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’ riferendosi al suo tumore al pancreas.

Pur non essendo mai stata una fan delle feste, la Giorgi ha molto apprezzato le celebrazioni per le nozze del figlio: “Clizia ha una famiglia molto gioiosa: quando lei è entrata nella mia vita, ho molto apprezzato le sue feste. Quella del matrimonio è stata davvero unica, la spiaggia era tutta rosa e azzurro, questo ha creato un’atmosfera speciale, sottolineata però da un’incredibile semplicità”.

Eleonora Giorgi, 70 anni, ha avuto parole molto belle per la nuora Clizia Incorvaia, 43

Tanti momenti del matrimonio hanno emozionato Eleonora: “Ce ne sono stati diversi. Intanto quando il mio primogenito Andrea, che ha officiato il matrimonio del fratello, ha pronunciato parole sagge e speciali per gli sposi. Poi la promessa di Paolo, che mi ha fatta piangere. E la sorpresa di Patty Pravo, che ha cantato per tutti noi. La ringrazio ancora per l’amicizia che mi ha dimostrato. Lei è un’icona vivente, ti emoziona con il suo carisma d’artista”.

Infine le parole al miele su Clizia, 43 anni, mamma di Nina - avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina - e Gabriele: “Lei ha una sorta di ingenuità intelligente che riconosco anche in me. Ho sentito da subito una grande affinità. Sono felice per mio figlio e non mi sono mai permessa di intromettermi. Paolo si è preso la febbre d’amore per Clizia e io non ho potuto che essere felice. Lei è una nuvola rosa: spazza via le tenebre e talvolta per me è preziosa, quando per un attimo precipito nelle ombre. Con uno sguardo riesce a infondermi ottimismo”.