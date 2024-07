Barbara Berlusconi compie 40 anni, paparazzata al mare col compagno finisce in copertina su 'Chi' con un fisico mozzafiato: guarda

In Sardegna si scambia uno sguardo appassionato con Lorenzo Guerrieri, a cui è legata dal 2013

Spegnerà le candeline il prossimo 30 luglio. Barbara Berlusconi compie 40 anni, ma sembra davvero una ragazzina. Paparazzata al mare col compagno, mentre trascorre giorni sereni in famiglia a Porto Rotondo, in Costa Smeralda, in Sardegna, finisce in copertina su Chi. Il suo fisico è mozzafiato. Le cinque gravidanze passate non hanno lasciato alcun segno sul suo corpo: ha una forma invidiabile.

La figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario è immortalata mentre si scambia uno sguardo appassionato con Lorenzo Guerrieri, a cui è legata dal 2013. I due anno tre figli: Leone, 7 anni, Francesco Amos, 6, ed Ettore Quinto, 3 a novembre. I due si baciano, innamorati.

Barbara indossa un costume intero rosso che mette in evidenza le sue curve toniche: è splendida e sorride felice. Lorenzo è pazzo di lei. Mamma anche di Alessandro, 16 anni, ed Edoardo, 15, avuti da Giorgio Valaguzza, sul pontile di Villa Certosa, dove è approdata con la sua barca, incontra anche l’ex, con cui conserva un ottimo rapporto, accompagnato dall’attuale compagna Martina. In Sardegna ci sono pure Luigi Berlusconi, suo fratello, con cui ha fondato H14, una holding che investe in nuove attività sui mercati internazionali, e la moglie Federica Fumagalli. I due sono genitori di Emanuele Silvio, 3 anni tra poco, e Tommaso Fabio, di appena un anno.