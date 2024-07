Nicolas Vaporidis si è sposato nel weekend: seconde nozze a 12 anni di distanza dal matrimonio con Giorgia Surina. Guarda

L'attore oggi vive a Londra dove ha aperto un ristorante di cucina romana

Dopo 2 anni d'amore ha sposato la fidanzata italo-inglese Ali Rinaldo

Ha fatto sognare tante ragazze, ma oggi non è più un attore. Ha ritrovato la serenità a Londra aprendo un ristorante di cucina romana. Nicolas Vaporidis però ha scelto le colline del Chianti per convolare a nozze la seconda volta. Dopo le nozze in Grecia nel 2012 con Giorgia Surina, il 42enne, protagonista indiscusso e iconico di film simbolo della sua generazione come Notte prima degli esami e Maschi contro Femmine ha portato all’altare la fidanzata Ali Rinaldo, una ragazza italo inglese a cui è legato dal 2022.

Nicolas Vaporidis con la moglie Ali e l'amico Eros Galbiati

Nozze blindate in Toscana per l'attore e la fidanzata italo-inglese

Per le nozze Vaporidis ha scelto il Castello di Montalto, immerso nella campagna senza media e paparazzi. Pochissime le immagini social dell’evento. La sposa è apparsa molto elegante con un abito romantico e un lungo velo negli scatti rubati di spalle durante la cerimonia. Al matrimonio di Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo non mancavano ovviamente amici provenienti dal mondo dello spettacolo. C’era l’attore Eros Galbiati e l’amico dello sposo Edoardo Tavassi con la fidanzata Micol Incorvaia. Tavassi e Vaporidis si sono conosciuti nel 2022 all’Isola dei Famosi.

Abito a sirena romantico con velo lungo per la sposa

Lo sposo con l'amico attore Eros Galbiati

Tra gli invitati anche l'amico Edoardo Tavassi conosciuto all'Isola dei Famosi

Dopo il viaggio di nozze gli sposi torneranno a Londra dove Nicolas si è trasferito diversi anni fa. Della moglie aveva detto: ‘’È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei".