Rosalinda Cannavò in vacanza con i suoi genitori nelle Marche con il pancione di quasi otto mesi

L'attrice 31enne quest'anno ha dovuto rinunciare alla Sicilia

Dopo le vacanze in famiglia tornerà a Milano con Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò in dolce attesa sta trascorrendo le vacanze nelle Marche a casa di Roberta Termali, la mamma del compagno Andrea Zenga. Eccola con il pancione insieme alla mamma Giuseppina che l'ha raggiunta dalla Sicilia.

Rosalinda Cannavò in vacanza nelle Marche con la mamma Giuseppina

La data del parto è prevista per i primi di settembre

L’attrice siciliana a settembre diventerà mamma di una bambina e tempo fa aveva rivelato che quest’estate non sarebbe tornata in Sicilia dalla sua famiglia: ‘’ A Luglio e Agosto non andremo in Sicilia, ma nelle Marche per fare qualche giorno di mare e non rimanere a Milano, ma da metà Agosto torneremo a Milano in attesa del parto previsto in quelle settimane. Staremo in famiglia da Andrea e i miei genitori ci raggiungeranno nelle Marche’’.

Andrea Zenga e Rosalinda aspettano una bambina

A Numana l’hanno raggiunta i genitori: ecco la 31enne in spiaggia con il pancione di quasi otto mesi insieme alla mamma Giuseppina. Rosy ha scritto dolci parole su Instagram: ‘’Amore infinito. Siamo qui, davanti al mare, mentre aspettiamo con ansia l’arrivo della mia piccola principessa. Penso alla tua dolcezza, alla tua forza, alla tua infinita capacità di amare. Sei la mia roccia, il mio punto di riferimento, la mia guida in questo viaggio verso la maternità. Grazie per avermi insegnato il vero significato dell’amore incondizionato, per essere sempre stata al mio fianco, per avermi dato tutto quello di cui avevo bisogno per diventare la mamma che voglio essere. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo. E so che quando la mia piccola arriverà, saremo ancora più unite, ancora più forti, ancora più vicine’’.