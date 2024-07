''Belen era in Italia senza permesso di soggiorno'': Lele Mora racconta come ha aiutato la showgirl a sfondare in tv

L’ex manager dei vip 69enne ne ha parlato a ‘Gurulandia’

Aveva già rivelato anni fa che la Rodriguez fu assunta da lui come collaboratrice domestica

Lele Mora è tornato a parlare del fatto che Belen Rodriguez fu inizialmente assunta come sua cameriera prima di intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo.

L’ex manager dei vip, oggi 69enne, è stato ospite del podcast ‘Gurulandia’. Qui gli è stato chiesto degli esordi della showgirl di origini argentine, che ha fatto a lungo parte della sua scuderia di artisti.

Lui ha spiegato: “Io conosco Belen un capodanno, lei era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora che era Borriello”.

Lele Mora, 69 anni, è stato a lungo uno degli agente più importanti d'Italia e ha avuto nella sua scuderia di artisti anche Belen Rodriguez

“Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me. L’ho fatta venire in ufficio e da lì è successo qualche piccolo problemino, perché lei era in Italia in quel periodo senza permesso di soggiorno”, ha aggiunto.

“Le ho detto: ‘Belen tu torna in Argentina’. ‘Eh ma io non ho i soldi per fare il biglietto, andare e tornare’. ‘Te lo faccio io il ritorno, non ti preoccupare, e ti assumo io’”, ha continuato.

“Ma perché la cosa sia credibile non potevo assumerla come artista, ma assumerla come badante o cameriera… e così è stato”, ha proseguito.

“Da lì poi l’ho messa subito a fare un programma su Rai2 e poi l’ho mandata all’Isola e da lì è scoppiato il fenomeno Belen Rodriguez”, ha concluso.

Mora aveva già parlato di questa vicenda con il settimanale ‘Top’ molti anni fa.

Secondo il racconto di Lele Mora, Belen era arrivata in Italia senza permesso di soggiorno

Della 39enne sudamericana aveva detto: “Ha tutti i numeri per essere una showgirl di successo: sa ballare, sa muoversi, ha una grande presenza scenica, è bella e sensuale. Io ci ho scommesso fin dall’inizio, quando è arrivata in Italia senza il permesso di soggiorno e decisi di metterla in regola. Quando Belen è arrivata qui il primo lavoro regolare è stato accanto a Norma, l’ecuadoregna che si occupa della mia casa di Milano. Belen fu regolarmente assunta come colf. Poi, è chiaro che avesse altre giustificatissime ambizioni, infatti io ho voluto credere in lei e aiutarla”.