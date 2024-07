In Costa Azzurra, a Saint Tropez, sfila accanto al compagno Pierpaolo Pretelli, futuro papà bis

Le sue fan più accanite si erano accorte della dolce attesa proprio a causa del decolté aumentato…

Giulia Salemi indossa un abito black che la fascia e mette in evidenza le forme da mamma. L’influencer e conduttrice 31enne si regala il suo primo red carpet dall’annuncio della gravidanza. Scollatissima, in Francia, mette in mostra i seni lievitati con la dolce attesa, nonostante sia solo all’inizio della gestazione. In Costa Azzurra, a Saint Tropez, sfila accanto al compagno Pierpaolo Pretelli, futuro papà bis. Il quasi 34enne (compirà gli anni il 31 luglio) è già papà di Leonardo, avuto nel 2017 dall’ex compagna Ariadna Romero.

Giulia Salemi al primo red carpet dall'annuncio della gravidanza: scollatissima mette in mostra i seni lievitati in Francia

Le sue fan più accanite si erano accorte di una probabile cicogna in volo proprio osservando il suo decolté. Una di loro i giorni scorsi le ha scritto: “Giuly, pensa che noi ‘veterane’ ci siamo accorte della tua gravidanza dalle tette”. La Salemi, divertita, aveva ammesso: “Io ho cercato di depistare il più possibile, a questo punto con scarsi risultati”.

In Costa Azzurra, a Saint Tropez, sfila accanto al compagno Pierpaolo Pretelli, futuro papà bis, in Tom Ford

Le sue fan più accanite si erano accorte della dolce attesa proprio a causa del decolté aumentato…

Ormai tutti sanno che è incinta e Giulia è raggiante. Indossa il suo abito lungo di Christopher Esber che ha uno scollo importante, ai piedi sandali griffati Saint Laurent. Elegantissima e sensuale si lascia immortalare.

Il suo abito lungo è di Christopher Esber, ai piedi sandali griffati Saint Laurent

Lei e pretelli partecipano al Summer Gala by Gala One

Nelle sue storie racconta tutto. E’ al Summer Gala by Gala One al Golf Club, una charity dinner piena di altri famosi, e si diverte un mondo. A presentare la serata c’è Camila Cabello, tra le star che si esibiscono Kylie Minogue. Non rinuncia ad alcun impegno. Raggiante per il bebè in arrivo, continua ad assaporare un’estate unica e speciale.