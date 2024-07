''Ho 35 anni ma ne dimostro 27, ho speso 130.000 euro in chirurgia estetica'': le confessioni del 'Ken italiano' Angelo Sanzio

Intervistato, rivela di essere entrato finora 24/25 volte in sala operatoria per migliorarsi

A 18 anni le prime punturine, a 21 ha rifatto il naso, regalo di compleanno chiesto alla madre

Angelo Sanzio, il ‘Ken italiano’, si mette a nudo sulle pagine di Leggo e si lascia andare alle confessioni riguardanti i ritocchini. “Ho 35 anni ma ne dimostro 27 - dice - Ho speso 130.000 euro in chirurgia estetica”.

In realtà Angelo è stato vittima di un inconveniente abbastanza invasivo e pericoloso. Al quotidiano racconta: “Qualche mese fa pensai fosse giusto proiettare un pochino il mento in avanti e mi sono sottoposto a infiltrazioni di acido ialuronico; molti anni fa io feci un abuso di questa molecola che andai a mettere ovunque sul mio viso e nel tempo il prodotto non solo è migrato ma si è depositato in grande parte nella zona del mento e, nell’andare a mettere nuovo prodotto sono usciti tantissimi grumi che hanno dato al mento un aspetto terribile. Proprio ieri mi sono sottoposto ad un intervento nella zona del mento ed il Prof. Gualdi quando ha aperto ha trovato un vero disastro. E’ stato spaventoso”.

Sanzio non ha mai fatto mistero dei suoi cambiamento. “Se devo essere sincero mi imbarazzo nell’ammettere di essere entrato 24/25 volte in sala operatoria per migliorare il mio aspetto estetico, ma dato che il passato non si cancella ammetto che gli ingressi in queste strutture sono stati davvero molti, ma sono stato fortunato, ho incontrato, grazie a Barbara d’Urso il Prof. Alessandro Gualdi che ha cercato ogni volta di farmi comprendere che l’ideale di una bellezza suprema non esiste”, ammette. Confida quanto ha speso finora: “Tanto. Siamo quasi sui 130mila euro”.

Tutto è iniziato quando aveva 6 anni: la scoperta della chirurgia estetica l’ha folgorato. La sua prima volta è arrivata da giovanissimo: “Le prime punturine per idratare a 18 anni, a 21 anni ho rifatto il naso. Per il mio compleanno chiesi a mia mamma di non farmi la festa ma di portarmi dal medico estetico”.

Sanzio prima (a sinistra) e dopo gli interventi (a destra)

Ora se si guarda riflesso in uno specchio è consapevole di cosa osservi: “Vedo un ragazzo di 35 anni che ne dimostra 27 forse 28 e questa cosa mi piace, è come se avessi messo un velo sulle lancette del mio tempo, è un po’ La Rosa incantata che campeggia nell’aria dell’ala ovest del castello de La bella e la bestia… è magia insomma. Vedo poi tutte le mie piccolezze celate dietro ogni singola scelta che ho fatto, non ho saputo o voluto metterci la mia faccia in questa vita, ma ho preferito una maschera che mi aiuta ogni giorno ad affrontare il mondo”.