Samanta Togni orgogliosissima alla laurea del figlio Edoardo: in cosa si è diplomato e le immagini

La 43enne accanto al suo ragazzo avuto nel 2001 dall’ex Mirko Trappetti, imprenditore avicolo di Terni

L’ex danzatrice di Ballando con le Stelle sorride: con lei e il 22enne anche i parenti

“Emozioni uniche”, scrive. Le parole accompagnano la foto in cui sorride accanto al suo ragazzo. Samanta Togni è orgogliosissima alla laurea del figlio Edoardo. Si è appena diplomato all’Università degli studi di Bologna. Ha conseguito il titolo di dottore in Scienze Statistiche. La sua tesi ha un titolo importante: “Modelli VECM cointegrati per la previsione del petrolio americano. Tecniche di previsione”.

Samanta Togni orgogliosissima alla laurea del figlio Edoardo

La 43enne non riesce a contenere la sua gioia accanto a Edoardo, avuto nel 2001 dall’ex Mirko Trappetti, figlio di un imprenditore avicolo di Terni, da cui ha divorziato nel 2010. Ci sono anche i nonni del neolaureato, Sandro Togni e Loredana Camillo, e la zia Debora, sorella maggiore della ballerina. C'è pure la fidanzata del quasi 23enne, Georgiana Macovei. Per tutti è un giorno da ricordare.

Negli scatti che Samanta condivide sul social non si può non notare l’assenza del marito Mario Russo, chirurgo plastico che ha sposato il 15 febbraio del 2020 e con cui vive a Dubai, continuando a fare la pendolare con l’Italia per gli impegni tv e per stare accanto ai suoi cari.

La 43enne insieme al suo ragazzo, ai genitori, alla sorella e alla fidanzata del quasi 23enne Georgiana Macovei

La Togni in passato a Nuovo aveva raccontato quanto la nascita di Edoardo l’avesse cambiata. “Ho sofferto di anoressia e sono arrivata a pesare 43 chili. Grazie alla mia famiglia e alla nascita di mio figlio sono riuscita a superare quel brutto momento. Oggi sono felice e guardo al futuro. All’età di 16 anni, quando studiavo danza all’estero, prima a Londra e quindi a New York. L’anoressia è un problema che purtroppo colpisce molto spesso le ragazze che scelgono di fare le ballerine. Si cresce con stereotipi poco sani da imitare: io aspiravo a una fisicità senza forme, perché le vedevo come un difetto e così ho cominciato ad ammalarmi”, aveva svelato. E aggiunto: “Ho voltato pagina quando mi sono fidanzata con il padre di mio figlio, Mirko Trappetti, e sono rimasta incinta. Da quando ho scoperto di aspettare un bimbo, è cambiato il mio modo di vedere la vita”.