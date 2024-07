Federica Nargi nuova concorrente di 'Ballando con le Stelle': è ufficiale! Ecco tutti gli altri nomi della nuova edizione

L’ex velina 34enne si lancerà in pista: è la prima vip annunciata dal programma di Milly Carlucci

Federica Nargi si regala un tuffo in piscina per annunciare a tutti che sarà la nuova concorrente di Ballando con le Stelle. Dopo tanti rumor finalmente è ufficiale. La clip con protagonista l’ex velina 34enne arriva sui social, postata dall’account della popolarissima trasmissione di Rai1 firmata Milly Carlucci.

La Nargi, in bikini, tonica, abbronzata e sensualissima, sorride, sottoponendosi al severo giudizio di una voce fuori campo che le dice di tuffarsi in piscina di testa. Quando riemerge chiede se se l’è cavata bene. In cambio riceve un bel 2 con una motivazione severissima: “Scoordinata”. Lei, sorniona, replica: “Va beh, mi devo abituare a questi voti perché quest’anno farò parte anche io del cast di Ballando con le Stelle. Ragazzi, non vedo l’ora”.

Del resto la Carlucci aveva rivelato che sui social ci sarebbero state tante novità riguardanti la trasmissione. Solo la giuria rimane salda nello show. A valutare le esibizioni del vip ci saranno sempre Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

La conduttrice 69enne si sarebbe anche vista a pranzo con Barbara d’Urso, ma su Carmelita non si sbottona. A Davide Maggio, che l’ha interrogata sulla questione, ha detto: “Io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche. Ma io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta. Si sono detti tanti nomi alcuni veri, alcuni non veri, nel senso che alcuni sono stati effettivamente contattati, ne abbiamo parlato ma siamo nel momento in cui dobbiamo chiudere i contratti”.

Nel cast sembrerebbe certa la presenza del comico Francesco Paolantoni. Si parla anche della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, diventata mamma lo scorso 3 gennaio. Sarebbe pure arrivato il sì di Nina Zilli. I gossip parlano pure di l’attore, regista e produttore Luca Barbareschi, il conduttore Massimiliano Ossini, Enrica Bonaccorti e l’ex annunciatrice Rai Marina Morgan. Non rimane che aspettare la conferma. Sulla data d’inizio, parrebbe che Ballando quest’anno avrà uno ‘start’ anticipato, inizierebbe quindi sabato 21 settembre o sabato 28 settembre. Spetta a ‘Mamma Rai’ dare l’ufficialità.