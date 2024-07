''Basta la parola sbagliata e saltano gli equilibri, c’è chi si offende e chi soffre'': Loredana Lecciso parla delle difficoltà di vivere in famiglie allargate

La 51enne si mette a nudo e spiega anche perché le nozze con Al Bano non sono mai arrivate

Loredana Lecciso si mette a nudo sulle pagine di Oggi. Parla della sua lunga relazione con Al Bano, 81 anni, da cui ha avuto Jasmine e Albano Jr., detto Bido, 23 e 22 anni (è anche madre di Brigitta, 30 anni, nata dalle nozze con Fabio Cazzato) e delle difficoltà di vivere in famiglie allargate. La 51enne ammette: “Basta la parola sbagliata e saltano gli equilibri, c’è chi si offende e soffre”.

Quando le si fa notare che la sua storia col cantante è sempre stata molto ‘affollata’, data la presenza costante nella vita del pugliese di Romina Power, sua ex moglie, e dei figli avuti da lei, Yari, Cristel e Romina Jr., Loredana replica: “Credo succeda a tutte le coppie che arrivano da un divorzio e hanno dei figli con l’ex. Nel nostro caso c’è anche la popolarità e non aiuta. Sì, in alcuni momenti è stato troppo affollato il nostro rapporto ma è anche colpa mia”.

“Sono arrabbiata con me stessa perché avrei dovuto mettere dei paletti e non l’ho fatto - prosegue la Lecciso - Con la maturità capisci che la tua vita è solo nelle tue mani: sei tu che accetti o non accetti, non puoi accusare nessun altro. E comunque vivere dentro famiglie allargate è un impegno che richiede un lavoro costante, chi lo vive, sa di cosa parlo. Basta la parola sbagliata e saltano gli equilibri, c’è chi si offende e chi soffre”.

La showgirl, lontana da tempo dalla tv, ma con alcuni progetti in divenire per un probabile ritorno, sulla sua famiglia allargata aggiunge: “A me piace che i miei figli siano legati ai loro fratelli, io stessa voglio bene ai figli di Al Bano e ho sempre fatto il possibile perché passassero del tempo tutti insieme. I fratelli sono una risorsa meravigliosa nella vita: quando noi genitori non ci saremo più, loro saranno un riferimento uno per l’altro. Un genitore intelligente deve proteggerli da simpatie o antipatie per i partner passati e presenti: sono fratelli - non lo hanno scelto - e noi adulti abbiamo il compito di aiutarli a essere uniti”.

Loredana rivela anche che l’unica proposta di nozze ricevuta da Al Bano è quella arrivata nel 2013, sul perché lei e il compagno non siano ancora sposati confida: “C’erano degli equilibri da preservare e abbiamo deciso così. Però, il solo fatto di aver ricevuto la proposta, mi ha reso felice. Il matrimonio era un passo che avrebbe avuto senso tanti anni fa, anche nei confronti dei nostri figli, ora sarebbe buffo. E non è vero che io lo abbia mai chiesto ad Al Bano. Sto con un uomo che dopo 25 anni, la mattina taglia ancora una rosa dal giardino. E me la porta. Quando riusciamo a stare da soli, ancora ridiamo e amiamo le stesse cose. Mi pare che sia già tantissimo. E sono ancora gelosa, sono sempre stata la più possessiva dei due. Vedo Al Bano bello e lei non immagina quante donne gli ronzino attorno”.