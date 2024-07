''La prossima volta partorirò coi capelli zozzi'': Chiara Nasti replica alle critiche per essere entrata in sala parto con la piega fatta

La 26enne ironizza dopo gli attacchi: il 24 luglio ha dato alla luce la sua secondogenita Dea

Per lei parto cesareo, come era avvenuto per Thiago, il primogenito nato il 16 novembre 2022

Chiara Nasti non rimane in silenzio. Ironizza dopo gli attacchi ricevuti sul social. Ieri, 24 luglio, ha dato alla luce la sua secondogenita Dea, per la felicità del marito Mattia Zaccagni, 29 anni. Nelle foto postate sul social dal calciatore e poi da lei stessa, molti hanno notato che in ospedale la napoletana aveva i capelli perfetti, come se fosse appena uscita dal parrucchiere. La 26enne replica alle critiche per essere entrata in sala parto con la piega fatta. “La prossima volta partorirò coi capelli zozzi”, dice sarcastica.

In uno scatto nelle storie si fa vedere in piedi il giorno dopo il cesareo programmato. Aveva dato alla luce così anche Thiago, il primogenito nato il 16 novembre 2022. Tagga la sua parrucchiera e scrive: “Eleonora Tessier la tua piega ahahah. Forse la gente si aspettava che andassi a partorire con i capelli sporchi”.

Non è ancora finita. Chiara in una clip video condivisa nelle sue storie, affonda: “Comunque devo dire che questa piega dopo il parto mi è rimasta perfetta… Non so su cosa sia basata la polemica, però... Dai, la prossima volta, il prossimo figlio, andrò a partorire con il capello zozzo”. “Capelli zozzi prossima volta, così non facciamo indignare nessuno!”, aggiunge.

Infine la Nasti si rivolge a quelli che le vogliono bene e ringrazia chi le ha mandato le felicitazioni per l’arrivo di Dea: “Comunque grazie a tutti per gli auguri. Io e la piccola stiamo benissimo”.