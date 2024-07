''Faccio più fatica rispetto alla prima gravidanza, sono più stanca e irascible'': la compagna di Valentino Rossi parla della dolce attesa

Francesca Sofia Novello si apre sulla cicogna che sarà ancora rosa

Già mamma di Giulietta, 2 anni, racconta come vive il suo pancione

Il 4 luglio scorso lei e il compagno 45enne hanno annunciato la loro seconda cicogna in arrivo, ancora una volta rosa. La compagna di Valentino Rossi sul social, nelle sue storie, parla della dolce attesa. “Faccio più fatica rispetto alla prima, sono più stanca e irascibile”, confessa Francesca Sofia Novello, che dal campione di motociclismo ha avuto già Giulietta, 2 anni compiuti lo scorso 4 marzo.

La modella 30enne risponde alle domande dei follower. Tutti le domandano del pancione in divenire e di come si senta. “Sto molto bene e sono sempre stata bene. Ho avuto la fortuna di non soffrire di nausee e non avere alcun tipo di problema – rivela la Novello – La seconda gravidanza è diversa sotto alcuni aspetti. Io avendo già una bimba di due anni, faccio chiaramente un po’ più fatica rispetto alla prima gravidanza. Sono un pochino più stanca, più irascibile. Faccio fatica a tenerla in braccio perché mi fa male la schiena. Lei rimane più nervosa e la gestione è un po’ più complicata. A livello emotivo, poi, essendo la seconda gravidanza sono consapevole di tutto quello che mi sta succedendo, di come cambierò, di cosa dovrò fare, degli esami da fare, ho più consapevolezza, mentre nella prima è tutto nuovo, è tutto un’emozione”.

“E’ bello vedere l’ecografia, i primi calcetti, ma è tutto meno emozionante rispetto alla prima”, sottolinea ancora Francesca Sofia. Poi confida: “Il nome? Lo abbiamo praticamente già scelto, ma lo comunichiamo alla nascita”.

Lei e il Dottore hanno cercato di spiegare alla figlioletta l’arrivo della sorellina. La Novello chiarisce: “Glielo abbiamo detto subito, ma non penso che abbia capito bene. Le parlo tanto, glielo dico, le faccio vedere la pancia, le leggo un sacco di libri… Ma non vede ancora questo cambiamento in me perché ancora la pancia non è così grande”.

C’è chi vuole sapere da quanto stia con Valentino: “Ci siamo fidanzati ufficialmente a dicembre 2017. Ma ci frequentavamo da un annetto già… Quindi diciamo 7 anni + 1 in amicizia”. I genitori la stanno aiutando moltissimo da quando è mamma: “I miei si sono praticamente trasferiti a Tavullia! Stanno qui da aprile a ottobre circa e nelle feste di Natale. Non a casa nostra ovviamente, ma in una casa qui vicino. Bellissimo per Giulietta averli vicino e bellissimo anche per me”. E sulla sua dieta svela: “Sto attenta a mangiare bene e sano (come facevo prima)… Mi alleno quando ho voglia e tempo… Quando nascerà mi prenderò il mio tempo per recuperare e quando sarà ora ricomincerò con gli allenamenti giusti”.