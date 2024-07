Antonella Clerici torna a farsi vedere dopo la convalescenza seguita all'operazione chirurgica d'urgenza: la foto sul set

La conduttrice si rilassa dopo lo shooting per “E’ sempre mezzogiorno”, il suo cooking show su Rai 1

Insieme ai collaboratori più cari, c’è anche la sorella 57enne Cristina, psicologa

Il peggio è passato, anche se quel 13 giugno scorso lo ricorderà tutta la vita. Antonella Clerici torna a farsi vedere dopo la convalescenza seguita all'operazione chirurgica d’urgenza per rimuovere le ovaie. Si è presa del tempo per sé nella sua “Casa nel bosco” ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte, dove vive con il compagno Vittorio Garrone. Ora è tempo di shooting per “E’ sempre mezzogiorno”, il suo cooking show che tornerà in onda su Rai 1 il prossimo settembre. La conduttrice dopo essersi messa in posa, immortalata dal fotografo Marco Rossi, si fa fotografare accanto ai suoi collaboratori più stretti, poi posta la foto sul set sul social.

“Shooting finito! Che bello lavorare con gli amici. Grazie”, scrive la 60enne taggando tutti i presenti. Sorride. E’ felice.

Sono giorni pieni di cose da fare. Con lei ci sono Dimitri Tollini, autore di “E’ Sempre Mezzogiorno" e “The Voice”. Non può mancare Cristina Moscino, assistente personale della presentatrice. Presenti anche l’hair stylist Nicola Botta, Romina Velocci e Stefano Tambone.

In un’altra foto Antonella è raggiante accanto alla sorella minore Cristina, di professione psicologa. “Me&you, sorellanza”, sottolinea, aggiungendo un cuore rosso: le due si vogliono un bene infinito.