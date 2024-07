Dumitras cede alle lacrime: vedere la De Ioannon insieme al single lo devasta: “Fa male”

“Guadagno 6 stipendi. Lei è una buona a nulla”, sbotta lui

Temptation Island nella penultima puntata riserva colpi di scena che tengono incollati gli spettatori, conquistando il 29,8% di share. A far molto discutere il popolo del web e non solo è la storia di due concorrenti. Raul, in apparenza duro e distaccato, al falò cede alle lacrime e crolla. Pazzo di gelosia per Martina, ormai molto vicina a Carlo Martini, prima lancia una sedia, poi davanti a Filippo Bisciglia piange.

Temptation Island: Raul pazzo di gelosia per Martina vicina a Carlo, prima lancia una sedia, poi piange. Le immagini

Dumitras non regge, vedere la De Ioannon insieme al single lo devasta. Sono andati al reality dopo 10 mesi da coppia proprio per mettersi alla prova. Lui è troppo geloso e lei non accetta di andare a convivere con lui a causa del problema.

Raul si è avvicinato a Siriana, ma solo per fare un dispetto a Martina, così almeno pensa la sua fidanzata dopo aver visto le immagini nel pinnettu. Lo ha fatto solo dopo aver notato quanto la ragazza sia affascinata da Carlo. Anche Dumitras viene convocato per vedere un video della morosa. Quel che sente uscire dalla bocca di Martina lo sconvolge.

Martina ammette di vedersi bene con Carlo anche fuori da Temptation: “Ma non come amico. Non potrebbe essere mio amico”. Fa un confronto tra il single e Raul: “Mi vergogno a volte a parlare con lui che ha un certo tipo di testa. Io con Raul parlo di TikTok. E’ bello trovare una persona che sia un valore aggiunto”.

“Con me parla di TikTok? Lei non fa altro che stare al telefono. E’ una buona a nulla. Guadagno sei stipendi al mese. Spero sia tutto uno scherzo, altrimenti non saprei che dire. E’ venuta qui a rivelare cose che non mi aveva mai detto. Parliamo di una che non si alza nemmeno a prendersi una bottiglia d’acqua, gliela deve portare la madre. Lavora due ore al giorno e la madre deve pure sgridarla perché è sempre al telefono. Parla della mia testa? Se la accollasse, mi fa un grosso favore”, sbotta Raul che commenta.

La ragazza ha trovato molta sintonia con Martini

Il ragazzo viene chiamato per un altro video. Nel filmato Martina dice a Carlo: “Qui sono vera. Ho confidato alle ragazze che è un problema tu abbia la testa che piace a me. Non pensavo di trovare tanta sintonia”. Raul è infuriato: “Ha la testa vuota e parla di sintonia? Banale e buffona. Non capisce un caz*o. Stupida come un sasso”.

Nel villaggio il concorrente esplode e lancia una sedia, ferendosi, La rabbia esplode. Poi agli altri fidanzati confessa: “Posso stare con una che mi fa fare queste cose? Voglio vederla sbagliare. Non può salvarsi con così poco. Deve fare una figura di mer*a epocale. Non devo avere nessun pensiero al falò, nessun dubbio”.

Il fidanzato è devastato

Al falò Martina appare serena e sottolinea: “Tutti i video che ho visto fino a oggi sono video in cui lui reagisce a qualcosa che faccio io. L’ho conosciuto come una persona simpatica e intraprendente. Quando la nostra relazione è andata avanti, lui si è completamente chiuso. Non voglio dare tutte le colpe a lui. Sto cambiando anche io e il motivo per cui sono entrata qui sta cambiando. Non mi manca come dovrebbe mancarmi il mio ragazzo”.

Raul invece piange sconsolato e ammette: “Lei non è gelosa di me perché io ho occhi solo per lei. Io amo Martina. So quanto la amo, so quanto le do tutti i giorni. Questo non scusa i miei atteggiamenti ma uno poi esplode. Sto capendo cosa voglio e cosa voglio ricevere dall’altra parte. Fa male ma penso di meritarmi di poter stare con una persona con la quale mostrarmi per come sono”.

Prima Raul esplode di rabbia

Dumitras anche nel villaggio continua a singhiozzare: “Fa male. Mi sono messo in secondo piano per lei. Devo pensare di farne a meno e non ho colpe”. Tutti si domandano se l’addio è certo o c’è qualche speranza per la coppia.